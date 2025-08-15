Darién Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 16:29

Ministerio Público busca a mujer de 46 años desaparecida en Darién

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Darién inició una investigación por la desaparición de una mujer de 46 años.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de Darién inició una investigación por la desaparición de Jorgina Casama, de 46 años, quien fue vista por última vez el pasado 6 de agosto de 2025 en Río Chico, Yaviza.

De tener información sobre su paradero, puede comunicarse a los teléfonos: 287-0213 / 287-0212 / 287-0216.

Mujer desaparecida en San Miguelito

La Fiscalía Regional de San Miguelito del Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Noris Morales Alzamora, de 47 años, quien fue vista por última vez el 8 de agosto de 2025 en El Valle de Urracá, distrito de San Miguelito.

