Embajador de Estados Unidos se reúne con Román Torres para hablar de su fundación juvenil.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera (@USAmbassadorPAN), conoció a la leyenda del fútbol Román Torres, con quien conversó sobre su Fundación, la cual tiene como objetivo empoderar a jóvenes en riesgo en Panamá y Estados Unidos.



“Su trabajo apoya a los niños… pic.twitter.com/WBbf0IAdCd