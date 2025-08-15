Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 17:38

Embajador de Estados Unidos se reúne con Román Torres para hablar de su fundación juvenil

El embajador de Estados Unidos conoció al futbolista Román Torres, con quien conversó sobre su Fundación de empoderamiento para jóvenes.

Ana Canto
Por Ana Canto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, conoció a la leyenda del fútbol Román Torres, con quien conversó sobre su Fundación, la cual tiene como objetivo empoderar a jóvenes en riesgo en Panamá y Estados Unidos.

“Su trabajo apoya a los niños con tutoría para prevenir la delincuencia y brinda entrenamiento deportivo estructurado para que los jóvenes de bajos ingresos desarrollen su talento atlético”, destacó Cabrera.

