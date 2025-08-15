Embajador de Estados Unidos se reúne con Román Torres para hablar de su fundación juvenil.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, conoció a la leyenda del fútbol Román Torres, con quien conversó sobre su Fundación, la cual tiene como objetivo empoderar a jóvenes en riesgo en Panamá y Estados Unidos.
