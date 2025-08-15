Policía Nacional aprehende a conductor de plataforma digital por presunta violación

La Policía Nacional informó que aprehendió a un conductor de plataforma digital fue por su presunta vinculación a investigaciones por el delito de violación en perjuicio de dos menores.
