Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2025 - 15:31

Policía Nacional aprehende a conductor de plataforma digital por presunta violación

La Policía Nacional aprehendió a un conductor de plataforma digital fue por su presunta vinculación a investigaciones por el delito de violación.

Ana Canto
La Policía Nacional informó que aprehendió a un conductor de plataforma digital fue por su presunta vinculación a investigaciones por el delito de violación en perjuicio de dos menores.

