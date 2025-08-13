Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 17:04

Policía Nacional aprehende a un hombre por presuntos robos a turistas en Emberá Purú

La Policía Nacional continúa la búsqueda de los otros vinculados a presuntos robos a turistas en Emberá Purú, corregimiento de Chilibre.

Ana Canto
Por Ana Canto

Luego de reportarse un robo a turistas, se desplegó un operativo en la comunidad Emberá Purú, en el corregimiento de Chilibre, logrando la aprehensión de uno de los presuntos implicados.

El incidente se produjo en el área del río Chagres, y continúa la búsqueda de los otros vinculados al hecho. Autoridades indicaron que ya se conocen algunos sospechosos, por lo que estos operativos se mantienen en los diferentes sectores de las comunidades dentro del Parque Nacional Chagres.

Se reitera el llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier delito, se comunique al 311 o lo reporte a través de las redes sociales de la Policía Nacional.

