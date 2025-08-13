Policía Nacional aprehende a un hombre por presuntos robos a turistas en Emberá Purú. Policía Nacional

Por Ana Canto Luego de reportarse un robo a turistas, se desplegó un operativo en la comunidad Emberá Purú, en el corregimiento de Chilibre, logrando la aprehensión de uno de los presuntos implicados.

El incidente se produjo en el área del río Chagres, y continúa la búsqueda de los otros vinculados al hecho. Autoridades indicaron que ya se conocen algunos sospechosos, por lo que estos operativos se mantienen en los diferentes sectores de las comunidades dentro del Parque Nacional Chagres.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse