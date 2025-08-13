Decomisan 400 paquetes de droga en buque en Bahía de Panamá

La Policía Nacional junto al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) decomisaron 400 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en un contenedor del buque CMA CGM Imagination, durante un operativo realizado en la Bahía de Panamá .

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Decomisan 400 paquetes de droga en la Bahía de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1955625486937452598&partner=&hide_thread=false Un total de 400 paquetes de sustancias ilícitas fueron decomisados en un contenedor del buque CMA CGM Imagination, en la Bahía de Panamá. pic.twitter.com/LcHTV4rEkP — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2025

El hallazgo se efectuó tras una inspección coordinada por unidades antinarcóticos, que procedieron al traslado de la carga y su conteo para las investigaciones correspondientes.

La droga fue puesta a órdenes de la Fiscalía de Drogas, mientras continúan las diligencias para determinar su procedencia, destino y posibles responsables.