Prestar tu auto podría llevarte a la cárcel: autoridades advierten riesgos legales

Lo que para muchos parece un favor inocente podría convertirse en una pesadilla legal. Las autoridades panameñas alertan que prestar tu auto a otra persona podría implicarte en delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero, encubrimiento, robo o secuestro, si el auto es utilizado para cometer estos crímenes.

En un contexto donde el crimen organizado busca nuevas formas de operar, el uso de vehículos de terceros se ha convertido en una táctica frecuente para evitar ser detectados.

Prestar tu auto podría llevarte a la cárcel en Panamá

Policía Nacional - Drogas - Automóvil Policía Nacional

“En temas legales, la buena fe no siempre te protege. Es mejor decir no y evitar situaciones que puedan afectar tu libertad”, advierten expertos en derecho penal.

Incluso si el propietario no participa directamente, la ley podría considerarlo cómplice si se demuestra que facilitó el vehículo, especialmente si no puede probar desconocer el uso ilícito del mismo.

Las autoridades recomiendan actuar con cautela y no realizar favores que puedan comprometer la integridad legal, recordando que la prevención es la mejor defensa.