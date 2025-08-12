Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 14:03

Policía de Tránsito sancionan a taxista por conducir sobre la acera

Policía de Tránsito multa a conductor de taxi por manejar sobre la acera y en lugar prohibido en la ciudad de Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional sancionó al conductor de un taxi que fue sorprendido manejando sobre la acera, poniendo en riesgo a peatones y otros usuarios de la vía.

De acuerdo con las autoridades, al conductor se le aplicaron boletas por conducir de manera desordenada y por circular en un lugar prohibido, infracciones que contravienen el Reglamento de Tránsito de Panamá.

La Policía reiteró su llamado a los conductores para respetar las normas viales y priorizar la seguridad de los peatones, recordando que este tipo de maniobras imprudentes puede ocasionar accidentes graves.

