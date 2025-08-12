Policía Nacional aprehende a dos por presunta estafa en Panamá Oeste

La Policía Nacional informó la aprehensión de dos personas vinculadas al presunto delito de estafa, durante la Operación Los Mellos realizada en el área de Panamá Oeste.
Policía Nacional aprehende a dos personas por presunta estafa en Panamá Oeste
Los hechos investigados ocurrieron entre 2024 y 2025 en los distritos de La Chorrera y Arraiján, donde las autoridades desarrollaron las acciones para capturar a los sospechosos.
La operación forma parte de los esfuerzos continuos de la Policía Nacional para combatir los delitos económicos y proteger a la ciudadanía.