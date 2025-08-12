Panamá Oeste Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 10:23

Policía Nacional aprehende a dos por presunta estafa en Panamá Oeste

En la Operación Los Mellos, la Policía Nacional aprehendió a dos personas vinculadas a estafas ocurridas entre 2024 y 2025 en La Chorrera y Arraiján.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó la aprehensión de dos personas vinculadas al presunto delito de estafa, durante la Operación Los Mellos realizada en el área de Panamá Oeste.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2024 y 2025 en los distritos de La Chorrera y Arraiján, donde las autoridades desarrollaron las acciones para capturar a los sospechosos.

La operación forma parte de los esfuerzos continuos de la Policía Nacional para combatir los delitos económicos y proteger a la ciudadanía.

