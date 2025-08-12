MOP finaliza trabajos de rehabilitación vial en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó la finalización de los trabajos de rehabilitación de las vías perimetrales de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal en esta zona de alto tránsito.
El MOP mencionó en que consistió la obra
La obra consistió en la colocación de carpeta asfáltica en todo el perímetro del plantel, beneficiando a estudiantes, docentes y visitantes que diariamente transitan por el área.
Como parte del plan integral, la próxima fase será la instalación de señalización horizontal y vertical, lo que permitirá reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes en este entorno escolar.