MOP informa sobre la caída de un puente colgante en Penonomé

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que, en la mañana del sábado 9 de agosto, se registro el colapso de un puente colgante en la comunidad de Turega, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Como resultado, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde recibieron atención médica oportuna.

Personal técnico del MOP se trasladó al sitio para evaluar los daños y definir las acciones de reparación necesarias, con el objetivo de restablecer la estructura de forma segura.

Mientras se realizan las evaluaciones y trabajos, se exhorta a la población a no utilizar el puente y extremar precauciones en la zona.