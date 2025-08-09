MOP informa sobre la caída de un puente colgante en Penonomé

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que, en la mañana del sábado 9 de agosto, se registro el colapso de un puente colgante en la comunidad de Turega, corregimiento de Pajonal, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.
Personal técnico del MOP se trasladó al sitio para evaluar los daños y definir las acciones de reparación necesarias, con el objetivo de restablecer la estructura de forma segura.
Mientras se realizan las evaluaciones y trabajos, se exhorta a la población a no utilizar el puente y extremar precauciones en la zona.