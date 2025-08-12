Autoridades decomisan 100 paquetes de droga ocultos en bus en Chepo

La Fiscalía de Drogas, en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), decomisó 100 paquetes con presunta sustancia ilícita (droga) ocultos en el doble fondo de un vehículo tipo bus en el distrito de Chepo.
Autoridades decomisaron 100 paquetes de droga en bus con doble fondo
Durante la operación, las autoridades aprehendieron a dos personas presuntamente vinculadas al caso. La sustancia será sometida a las pruebas de campo para su confirmación y posterior judicialización del expediente.