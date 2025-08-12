Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2025 - 08:26

Autoridades decomisan 100 paquetes de droga ocultos en bus en Chepo

Fiscalía de Drogas y SENAFRONT decomisaron 100 paquetes de droga en bus con doble fondo en Chepo. Dos personas fueron aprehendidas.

Autoridades decomisan 100 paquetes de droga

Autoridades decomisan 100 paquetes de droga

@PGNPanamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Fiscalía de Drogas, en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), decomisó 100 paquetes con presunta sustancia ilícita (droga) ocultos en el doble fondo de un vehículo tipo bus en el distrito de Chepo.

Autoridades decomisaron 100 paquetes de droga en bus con doble fondo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1955256570809360407&partner=&hide_thread=false

Durante la operación, las autoridades aprehendieron a dos personas presuntamente vinculadas al caso. La sustancia será sometida a las pruebas de campo para su confirmación y posterior judicialización del expediente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional aprehende a 154 personas e incauta más de 3 mil paquetes de droga

Incautan más de 1,800 paquetes de droga en dos contenedores en Cativá

Decomisan más de mil paquetes con presunta droga en buque en Bahía Las Minas

Recomendadas

Más Noticias