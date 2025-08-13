Desempleo juvenil en Panamá llega a 17.8%; mujeres, las más afectadas

El desempleo juvenil en Panamá se ubicó en 17.8%, según datos recientes, con una situación más crítica para las mujeres jóvenes, donde una de cada tres no cuenta con empleo.

Mujeres en mayor desventaja ante desempleo juvenil en Panamá

El panorama preocupa al sector empresarial, que pidió a las autoridades centrar sus esfuerzos en la creación de nuevas oportunidades laborales, especialmente para la población joven y femenina, históricamente más afectada por la falta de inclusión en el mercado de trabajo.

De acuerdo con especialistas, la combinación de bajo crecimiento económico, falta de programas de capacitación adaptados a la demanda empresarial y la desaceleración en ciertos sectores productivos ha limitado las posibilidades de inserción laboral para los jóvenes.