¿Quieres trabajar en el Cuarto Puente sobre el Canal? Conoce las vacantes de esta semana

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá informa que se encuentran habilitadas nuevas vacantes para los cargos de diseñador, asistente de compras, asistente administrativa, dibujante, entre otros. Los interesados pueden postularse a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Vacantes en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal
- Coordinador comunitario
- Coordinador electromecánico
- Traductor mandarín - inglés - español
- Ingeniero civil idóneo
- Soldador de primera
- Pasante estudiantil
- Diseñador estructural
- Dibujante estructural
- Asistente de compras
- Coordinador de topografía
- Topógrafo idóneo
- Asistente administrativa
- Asistente general para centro de copia
Pasos para postular a las vacantes del Consorcio Cuarto Puente
Para postular a las vacantes disponibles del Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal debes ingresar al portal de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) empleospanama.gob.pa/, donde las personas interesadas deben crear una cuenta para enviar su hoja de vida actualizada.