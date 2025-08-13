CSS, Mi Caja Digital: Calcula tus cuotas en Mi Retiro Seguro y descarga tu ficha digital

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó la nueva herramienta “Mi retiro Seguro”, disponible en la plataforma Mi Caja Digital, que permite a los asegurados calcular su pensión con datos reales y planificar su jubilación. El servicio está disponible para mujeres a partir de los 57 años y hombres desde los 62 años.

Cómo acceder a Mi Retiro Seguro

Para ingresar, el usuario debe entrar al portal oficial micajadigital.css.gob.pa e iniciar sesión con su número de cédula y contraseña previamente registrada.

Una vez dentro, debe seleccionar el servicio “Mi retiro voluntario”, donde podrá:

Verificar sus aportaciones.

Consultar la proyección de su pensión.

Antes de acceder, el sistema solicitará responder tres preguntas de seguridad para validar la identidad. En la opción “Proyección de pensión”, se podrá conocer el monto estimado y el sistema de seguro social al que pertenece.

Registro en Mi Caja Digital

Si el usuario aún no está registrado, debe crear una cuenta ingresando en la sección “Crear cuenta” y proporcionando:

Número de obrero patronal.

Tipo de documento.

Número de cédula o pasaporte.

La CSS recuerda que esta herramienta es de orientación y que para consultas específicas se debe acudir a las agencias de atención al asegurado.

