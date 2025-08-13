Estados Unidos ofrece $5 millones por líder de pandilla haitiana

Estados Unidos anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita arrestar al líder de una pandilla haitiana, Jimmy "Barbeque" Cherizier, acusado de violar sanciones impuestas por ese país.

Cherizier, de 48 años, y Bazile Richardson enfrentan cargos por presuntamente transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar actividades criminales, informó el Departamento de Justicia.

"Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier", declaró la fiscal federal Jeanine Pirro, quien lo responsabilizó de "atroces violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití".

Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, atraviesa una grave crisis política y una ola de violencia provocada por grupos armados. Una misión internacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia, intenta contener la situación.

Cherizier está bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2020 y de la ONU desde 2022.

FUENTE: AFP