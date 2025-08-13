Estados Unidos ofrece $5 millones por líder de pandilla haitiana

Estados Unidos anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita arrestar al líder de una pandilla haitiana, Jimmy "Barbeque" Cherizier, acusado de violar sanciones impuestas por ese país.
Cherizier, de 48 años, y Bazile Richardson enfrentan cargos por presuntamente transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar actividades criminales, informó el Departamento de Justicia.
Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, atraviesa una grave crisis política y una ola de violencia provocada por grupos armados. Una misión internacional de apoyo a la seguridad, liderada por Kenia, intenta contener la situación.
Cherizier está bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2020 y de la ONU desde 2022.
FUENTE: AFP