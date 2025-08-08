Estados Unidos Internacionales -  8 de agosto de 2025 - 17:33

Estados Unidos designa al Cartel del Noreste como grupo terrorista

El Cartel del Noreste es señalado por Estados Unidos como organización terrorista global por su violencia y tráfico de fentanilo y personas.

Estados Unidos y el Cartel del Noreste 

Estados Unidos y el Cartel del Noreste 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Estados Unidos lanzó una cruzada contra el narcotráfico y designó al Cartel del Noreste como una de las ocho organizaciones criminales consideradas terroristas globales.

El Departamento del Tesoro calificó al cartel como “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México” que ejerce una influencia significativa en la frontera con Estados Unidos.

Estados Unidos designa al Cartel del Noreste como grupo terrorista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1953945711030284394&partner=&hide_thread=false

El cartel juega un rol crucial en el tráfico de fentanilo y el contrabando de personas hacia territorio estadounidense, lo que pone en riesgo la vida de ciudadanos de ese país, señala el comunicado oficial.

Como parte de esta acción, EE.UU. anunció sanciones contra líderes del Cartel del Noreste, bloqueando todos sus bienes y participaciones en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Visas de Estados Unidos: Pedirán hasta 15,000 dólares de depósito a algunos solicitantes de visas de turismo

Agente panameño es fotografiado durante los ejercicios Panamax-Alpha

Polémica en Estados Unidos por intento de trasladar el Discovery

Recomendadas

Más Noticias