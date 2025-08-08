Estados Unidos designa al Cartel del Noreste como grupo terrorista

Estados Unidos lanzó una cruzada contra el narcotráfico y designó al Cartel del Noreste como una de las ocho organizaciones criminales consideradas terroristas globales.

El Departamento del Tesoro calificó al cartel como “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México” que ejerce una influencia significativa en la frontera con Estados Unidos.

El cartel juega un rol crucial en el tráfico de fentanilo y el contrabando de personas hacia territorio estadounidense, lo que pone en riesgo la vida de ciudadanos de ese país, señala el comunicado oficial.

Como parte de esta acción, EE.UU. anunció sanciones contra líderes del Cartel del Noreste, bloqueando todos sus bienes y participaciones en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses.

FUENTE: AFP