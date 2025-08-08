Fallece Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13

La NASA anunció este viernes el fallecimiento del astronauta estadounidense Jim Lovell , comandante de la misión Apolo 13 en 1970, quien murió a los 97 años en Chicago.

Lovell, inmortalizado en la película de 1995 Apolo 13 por Tom Hanks, es recordado como uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial lunar estadounidense, a pesar de no haber pisado la superficie de la Luna.

La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, estaba destinada a ser el tercer alunizaje humano, pero una explosión en un tanque de oxígeno casi terminó en desastre. La famosa frase de su compañero Jack Swigert, “Houston, tenemos un problema”, quedó grabada en la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1953935161436909611&partner=&hide_thread=false El astronauta estadounidense Jim Lovell, quien en 1970 comandó la misión Apolo 13 a la Luna que casi termina en desastre tras una explosión en pleno vuelo, falleció a los 97 años, anunció la NASA este viernes.Lovell, quien fue interpretado por el actor Tom Hanks en la película… pic.twitter.com/oZb41W2vlD — Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2025

Gracias al liderazgo y valentía de Lovell, apodado “Smilin' Jim”, la tripulación logró regresar a salvo a la Tierra en una odisea espacial seguida minuto a minuto por todo Estados Unidos.

“La valentía y carácter de Lovell ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo”, expresó la NASA en su comunicado de despedida.

Lovell también fue parte de la histórica misión Apolo 8 en 1968, siendo uno de los primeros astronautas en orbitar la Luna y allanar el camino para el alunizaje de 1969.

FUENTE: AFP