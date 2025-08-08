Salario mínimo en Venezuela se reduce a un dólar mensual según tasa oficial

El salario mínimo en Venezuela llegó este viernes al equivalente de un dólar mensual, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), que ubicó la divisa en 130,06 bolívares.

Este monto, que incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones y utilidades, permanece en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando representaba unos 30 dólares.

Para complementar el ingreso de empleados públicos, el Gobierno entrega bonos no salariales de hasta 160 dólares al mes, pagados a la tasa oficial, que no cuentan para el cálculo de prestaciones. Estos incluyen un bono de alimentación de 40 dólares y otro denominado ingreso de guerra económica de 120 dólares.

Críticos como el exgobernador opositor Andrés Velásquez calificaron la situación como “un umbral del infierno”, alertando que los ingresos “desaparecen” ante la acelerada devaluación.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) exigió un aumento salarial “ya”, señalando que los docentes perciben entre 1 y 4 dólares al mes, lo que compromete la educación y el desarrollo científico del país.

Según la ONG Provea, la Constitución obliga al Estado a garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado al costo de la canasta básica, que en abril alcanzó los 503,73 dólares, según datos del Cendas-FVM.

