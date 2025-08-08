Venezuela tacha de "patética" y "ridícula" nueva recompensa de EE. UU. por Nicolás Maduro

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi publicó en un video subido a su cuenta de la red social X, durante el anuncio de la recompensa, que Maduro "Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional".

"La patética "recompensa" de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela. No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente "lista secreta" de Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos. Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política."