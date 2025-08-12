IDAAN programa suspensión de agua en Santiago para el próximo jueves

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora de Santiago, provincia de Veraguas, suspenderá sus operaciones el próximo jueves 14 de agosto, desde las 8:45 a.m. hasta las 3:00 p.m., debido a trabajos programados que realizará la empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona.

Sectores afectados por la suspensión según IDAAN

Durante este período, no contarán con suministro de agua potable las siguientes comunidades:

Santiago cabecera

La Peña

Atalaya

San Antonio

Punta Delgadita

Punta Mono y alrededores

El IDAAN recomienda a los habitantes de estas áreas tomar las medidas necesarias para el abastecimiento de agua durante la suspensión.