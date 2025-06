Cinco acciones inocentes que podrían llevarte a prisión, aunque no hayas hecho nada

Las cinco acciones inocentes que podrían llevarte a la cárcel

A continuación, cinco situaciones cotidianas que podrían tener consecuencias penales, incluso si no se tenía conocimiento del delito:

1. Ayudar a desconocidos en aeropuertos puede costarte la libertad

Cargar maletas, aceptar encargos o recibir paquetes de personas que “solo necesitan ayuda” puede ser considerado como tráfico de drogas o contrabando, incluso si no sabías lo que contenían.

2. Recibir dinero en tu cuenta como “favor” es considerado lavado de dinero

Si alguien te pide que prestes tu cuenta bancaria para recibir y luego retirar fondos, puedes ser vinculado a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque no te quedes con el dinero, la ley te puede imputar como responsable.

Policia Nacional PGN - Rastro.png X/@policiadepanama

3. Prestar tu carro podría convertirte en cómplice de delitos graves

Permitir que otra persona utilice tu vehículo sin supervisión puede implicarte legalmente si ese auto se usa en un robo, secuestro o transporte de sustancias ilícitas.

4. Prestar tu celular puede ponerte en la mira de las autoridades

Tu línea está registrada a tu nombre. Si es utilizada para extorsión, amenazas o coordinación de un delito, el responsable legal eres tú. Aunque logres demostrar tu inocencia, podrías pasar meses en prisión preventiva.

5. Guardar objetos ajenos en tu casa también es un riesgo legal

Aceptar mochilas, cajas o pertenencias de otros, sin saber su contenido, puede llevarte a enfrentar cargos por encubrimiento o posesión ilícita si contienen drogas, armas o dinero no declarado.

Las autoridades recomiendan actuar con precaución y no realizar favores que puedan comprometer legalmente. "En temas legales, la buena fe no siempre te protege. Es mejor decir no y evitar situaciones que puedan afectar tu libertad", señalan expertos en derecho penal.