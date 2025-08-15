MOP recibe a la Embajada de Perú y discute intereses en proyectos de infraestructura.

El encargado de negocios de la Embajada del Perú en Panamá, Mario D’Andrea, junto con una delegación empresarial, se reunió este jueves con el secretario general del Ministerio de Obras Públicas ( MOP ), Ricardo Icaza, para explorar oportunidades de participación en futuras licitaciones de la institución.

Durante el encuentro, el diplomático destacó el interés de empresas peruanas en aportar su experiencia y capacidad técnica al desarrollo de proyectos de infraestructura pública en el país, lo que abre la puerta a un mayor intercambio comercial y de conocimientos entre ambas naciones.

Además del secretario general, estuvieron presentes la asistente técnica del Despacho Superior, Itabé Medina; el director de Industrias, Rodolfo De Obarrio; y la asistente de la Secretaría General, Ibeth Vásquez. Por parte de la empresa peruana Abraco, participó Fernando Abraham Pigrau.

Esta visita de cortesía se enmarca en el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y comerciales entre Panamá y Perú, con el objetivo de impulsar proyectos que mejoren la conectividad del país.