Alcalde Mayer Mizrachi y Procurador firman acuerdo para la reinserción social de habitantes de calle.

El alcalde Mayer Mizrachi y el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, firmaron un acuerdo para la implementación del Proyecto Equipamiento del Centro de Atención Integral a Personas Habitantes de Calle del distrito de Panamá, ubicado en Las Garzas.

La iniciativa proporcionará a la Alcaldía de Panamá un fondo de B/. 282,911.52 destinado a la compra del equipo y mobiliario necesarios para el funcionamiento del centro.

El financiamiento proviene de incautaciones realizadas por las autoridades y, a través de la Comisión para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED), se pone a disposición de instituciones y organizaciones para la ejecución de proyectos de atención y prevención del consumo de sustancias.

El centro ofrecerá atención voluntaria a ciudadanos afectados por trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Actualmente, la Alcaldía de Panamá ha contactado a 760 personas en situación de calle, quienes están dispuestas a iniciar un proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

“Con este apoyo del Procurador avanzamos hacia lo que queremos lograr con la persona habitante de calle, que ellos tengan un lugar donde puedan recibir de forma integral la atención de salud, psicológica y humana que merecen por la condición que enfrentan y por ello hacemos el llamado a otras instituciones a sumarse”, dijo el alcalde Mizrachi.