Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de las jubilaciones especiales, remuneraciones y retos de la justicia

Hoy en Debate Abierto conversaremos con Zelmar Rodríguez, administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), quien habla de la venta de acciones privadas. Por otro lado, Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral (TE), conversa sobre las remuneraciones. A su ves, el diputado José Pérez Barboni y Aurelio Barría, de Fundación por la Democracia y Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, conversan sobre las jubilaciones especiales de la Corte. Además el exmagistrado, Adán Arnulfo Arjona, explica los retos de la justicia en Panamá. Por su parte el analista político Daniel Zovatto, hace un balance de la situación de la región.