Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre Ley de Sustancia Económica y nuevo Sistema de Códigos Postales

En la edición Debate Abierto de este domingo 17 de mayo se realizó un análisis sobre la situación de la economía en Panamá, la Ley de Sustancia Económica que se discute en la Asamblea Nacional, el nuevo Sistema de Códigos Postales, el turismo, las vacunas y los virus en Panamá, junto a Eida Sáiz, viceministra de Economía; Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP); Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede); Omar Torres de León, director general de Correos y Telégrafos; Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP); Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur); Víctor Concepción de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel). Además, el analista internacional, Ian Perelis, hizo una evaluación sobre la situación geopolítica mundial.