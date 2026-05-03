Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la labor legislativa, política, deporte y Fenómeno de El Niño

En la edición de Debate Abierto Dominical de este domingo 3 de mayo analizamos junto a la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, sobre las estadísticas de contrataciones en los primeros meses del año 2026, y las estrategias para la generación de Empleo. También conversamos con Olga de Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, y el dirigente del PRD, Pedro Miguel González, sobre la labor de la Asamblea Nacional y los retos para la próxima legislatura. Por su parte, la directora del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, explicó los resultados y los beneficios para Panamá tras la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Por su parte, la directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, explicó las condiciones para que se presente el Fenómeno de El Niño en Panamá; mientras que la exdiputada y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, habló sobre su libro “Contracorriente”.