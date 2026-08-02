Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre política, trabajo, constituyente y el fútbol en Panamá

Hoy en Debate Abierto conversamos con el expresidente de la República de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, quien realizó un análisis de la situación actual del país y los cambios en las políticas públicas. También abordamos el tema de la política con Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas y José Pérez Barboni, diputado de Otro Camino. Por su parte, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, compartió un balance de la situación laboral del país y las perspectivas para los próximos meses. También Fernando Cordero, de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), explicó como se prepara Panamá para el proceso de la constituyente, y por último analizamos el desarrollo del fútbol nacional con Juan Carlos Barreiro, director adjunto de Producción y Deportes de Medcom, y los comentaristas deportivos Nicolle Fergunson y Luis Antonio Barreto.