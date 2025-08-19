DIJ explica la modalidad delictiva del 'billete en el parabrisas' y cómo prevenirla

Las autoridades investigadoras del país han confirmado que no se han registrado en Panamá hechos de hurtos vinculados a la modalidad delictiva conocida como “ El billete en el parabrisas ”, la cual ha sido reportada en algunos países de Norteamérica y Europa.

Como medida de prevención, se informa que esta modalidad consiste en colocar un billete en efectivo sobre el parabrisas de un vehículo, con el objetivo de distraer al conductor y aprovechar la distracción para cometer un robo.

"Le pedimos a la ciudadanía que, igual como en toda situación, esté siempre pendiente", destacó el subcomisionado.

El subcomisionado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Diego Araúz, aclaró que estos sucesos no han ocurrido en Panamá, luego de que hace unos días circulara un video que sugería un caso similar.

En relación con dicho video, la persona involucrada indicó que al retirar un billete de su parabrisas no experimentó ningún efecto, se deshizo de el y no hubo intento de robo, por lo que no interpuso denuncia alguna.