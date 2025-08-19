Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 11:06

Ley de Protección al Consumidor exige información sobre productos sucedáneos

El director nacional de Libre Competencia, Diego Morales, destacó que la Ley 45 sobre Protección al Consumidor establece como un derecho fundamental que los compradores reciban información clara y precisa sobre los productos que adquieren.

Morales explicó que, si un consumidor compra, por ejemplo, una pizza y esta contiene un sucedáneo un sustituto legal de un ingrediente, el establecimiento está obligado a informarlo claramente, para que la persona pueda decidir si lo acepta o no. “Si no se informa al consumidor, se está restringiendo un derecho básico de elección”, señaló.

La normativa también indica que, en tiendas, minisúpers o supermercados, si se expone una estantería completa con quesos, se presume que todos los productos son queso real. En estos casos, la Ley obliga a colocar un letrero indicando “Este producto es un sucedáneo”, garantizando transparencia y protección al consumidor.

