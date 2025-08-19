Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 14:42

MEF informa resultados de subasta de Letras del Tesoro

El MEF informó que, del total de ofertas, se adjudicaron USD 313.9 millones, con un rendimiento promedio de 5.36 %.

Ministro del MEF

Ministro del MEF, Felipe Chapman. 

Ana Canto
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la más reciente Subasta de Letras del Tesoro recibió una fuerte demanda del mercado, alcanzando ofertas por USD 436 millones, frente a una convocatoria inicial de USD 50 millones.

Del total de ofertas, se adjudicaron USD 313.9 millones, con un rendimiento promedio de 5.36 %, lo que representa 29 puntos básicos menos que la subasta anterior y se ubica 40 puntos básicos por debajo de la referencia internacional.

"Estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía panameña y en la disciplina fiscal del Gobierno. Asimismo, se suman al buen desempeño fiscal registrado en junio, que confirma que Panamá avanza en línea con la meda de déficit fiscal de 4% del Producto Interno Bruto (BIB) establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, asegurando un 2025 de mayo orden y sostenibilidad en las finanzas públicas", destacó el ministerio.

