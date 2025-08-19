Asamblea Nacional avanza en regulación de cobros de bancos y agencias

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional prohijó este martes el Anteproyecto de Ley 89, que busca regular las actividades de cobro realizadas por agencias y entidades bancarias en Panamá.

Asamblea Nacional prohija ley para regular cobros de bancos y agencias

La propuesta establece los canales, horarios y la periodicidad con la que estas entidades podrán contactar a los clientes morosos. Además, designa a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) como la institución encargada de fiscalizar prácticas abusivas.

En caso de incumplimiento, Acodeco tendrá la facultad de aplicar sanciones que podrían alcanzar hasta los 25 mil dólares. La medida busca proteger a los consumidores frente a métodos de cobro considerados excesivos o fuera de normativa.