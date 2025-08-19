Consejo de Relaciones Exteriores define agenda internacional de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores con el fin de afinar la agenda internacional del país en lo que resta del 2025.

Durante la sesión participaron los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Frank Ábrego (Seguridad) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), además de los consejeros Aníbal Galindo, Héctor Infante, Carlos Moreno, la expresidenta Mireya Moscoso, Dovi Eisenmann, Omar Jaén, Jorge Vallarino, Alberto Alemán Zubieta y Adolfo Ahumada.

El canciller Martínez Acha explicó que uno de los principales puntos tratados fue el próximo viaje del presidente Mulino a Brasil, orientado a avanzar en el proceso de adhesión de Panamá al Mercosur.

Asimismo, se abordaron los preparativos para la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde Panamá asumió la presidencia del Consejo de Seguridad. También se discutió la agenda de la gira presidencial a Japón, programada para ese mismo mes, con el objetivo de fortalecer la cooperación diplomática y económica.