Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 13:12

Consejo de Relaciones Exteriores define agenda internacional de Panamá

El presidente José Raúl Mulino lideró una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores para preparar la agenda en la ONU, Mercosur y la gira oficial a Japón.

Panamá afina agenda internacional en Consejo de Relaciones Exteriores

Panamá afina agenda internacional en Consejo de Relaciones Exteriores

@Presidencia

Durante la sesión participaron los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Frank Ábrego (Seguridad) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), además de los consejeros Aníbal Galindo, Héctor Infante, Carlos Moreno, la expresidenta Mireya Moscoso, Dovi Eisenmann, Omar Jaén, Jorge Vallarino, Alberto Alemán Zubieta y Adolfo Ahumada.

Panamá afina agenda internacional en Consejo de Relaciones Exteriores

image

El canciller Martínez Acha explicó que uno de los principales puntos tratados fue el próximo viaje del presidente Mulino a Brasil, orientado a avanzar en el proceso de adhesión de Panamá al Mercosur.

Asimismo, se abordaron los preparativos para la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, donde Panamá asumió la presidencia del Consejo de Seguridad. También se discutió la agenda de la gira presidencial a Japón, programada para ese mismo mes, con el objetivo de fortalecer la cooperación diplomática y económica.

En esta nota:
Seguir leyendo

Comando Sur de Estados Unidos refuerza cooperación en seguridad durante visita a Panamá

Evacúan a 800 funcionarios del MEF por incidente en edificio Ogawa

Comisión de Gobierno realiza primer debate sobre registro público de ofensores sexuales

Recomendadas

Más Noticias