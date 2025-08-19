Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 13:04

Comisión de Gobierno realiza primer debate sobre registro público de ofensores sexuales

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional discutió la propuesta que busca transparentar la información sobre ofensores sexuales.

Asamblea Nacional
Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá, llevó a cabo su primera sesión ordinaria, en la que se debatió y aprobó en primer debate una propuesta de Ley para hacer público el registro de ofensores sexuales.

Diputada Paulette expone denuncias en sesión de la Comisión de Gobierno

Durante la sesión, la diputada Paulette Thomas destacó que, hasta julio de este año, se han reportado al Ministerio Público más de 3,300 denuncias relacionadas con delitos sexuales.

La ley busca garantizar mayor transparencia y protección a la ciudadanía, permitiendo el acceso público a la información sobre personas condenadas por estos delitos.

