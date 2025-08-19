Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 09:22

MIDES anuncia pago de prima de antigüedad y prestaciones laborales a colaboradores

MIDES aclaró que, en caso de no poder retirar el cheque en la fecha indicada los beneficiarios deberán comunicarse para recibir orientación.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que a partir del viernes 22 de agosto, se realizará la entrega de cheques correspondientes a prima de antigüedad y prestaciones laborales.

El acto se llevará a cabo en el Auditorio MIDES Plaza Edison (4.º piso), a las 10:00 a.m. La institución aclaró que, en caso de no poder retirar el cheque en la fecha indicada y residir en el interior del país, los beneficiarios deberán comunicarse al 500-6049 para recibir orientación sobre el procedimiento a seguir.

