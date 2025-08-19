MIDES anuncia pago de prima de antigüedad y prestaciones laborales a colaboradores

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) informó que a partir del viernes 22 de agosto, se realizará la entrega de cheques correspondientes a prima de antigüedad y prestaciones laborales.

MIDES anuncia pago de prima de antigüedad

El acto se llevará a cabo en el Auditorio MIDES Plaza Edison (4.º piso), a las 10:00 a.m. La institución aclaró que, en caso de no poder retirar el cheque en la fecha indicada y residir en el interior del país, los beneficiarios deberán comunicarse al 500-6049 para recibir orientación sobre el procedimiento a seguir.