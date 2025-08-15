MIDES entrega cuarto pago de la pensión vitalicia a héroes de la Gesta Patriótica de 1964

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entregó el cuarto pago de la pensión vitalicia a 93 héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica de enero de 1964, conforme a lo establecido en la Ley 163 del 10 de septiembre de 2020.
Durante el proceso de entrega de cheques, los homenajeados fueron atendidos por la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, y su equipo de trabajo.
Según la Ley, cada beneficiario recibe una pensión vitalicia mensual de B/. 1,200, destinada a garantizar que puedan vivir con dignidad, cubriendo necesidades esenciales como alimentación, salud, vivienda, servicios básicos, vestimenta y transporte.
La comisión encargada de seleccionar a los beneficiarios está integrada por representantes del Ministerio de Educación (MEDUCA), el Ministerio de Salud (MINSA), el MIDES, la Asociación Centinelas del Canal y tres miembros designados por los propios beneficiarios.