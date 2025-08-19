Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 08:59

¡Noticia importante! IFARHU suspende recepción de documentos de crédito educativo

El IFARHU suspendió desde el 14 de agosto la entrega de documentos para el Programa de Crédito Educativo. Próximamente anunciará nuevas fechas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, desde el 14 de agosto, quedó suspendida la recepción de documentos para el proceso de aplicación al Programa de Crédito Educativo.

Actualmente, la institución se encuentra en la etapa de verificación, evaluación y análisis de las solicitudes recibidas, con el fin de garantizar la transparencia y equidad en el proceso.

El IFARHU adelantó que, una vez concluida esta fase, se darán a conocer las nuevas fechas para la entrega de documentos por parte de los interesados.

