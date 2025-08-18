Director del IFARHU recorre Chiriquí y Veraguas para reforzar atención sobre becas y asistencias

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) , Carlos Godoy, realizó una gira de trabajo por las provincias de Chiriquí y Veraguas, con el objetivo de conocer de cerca las necesidades de los estudiantes y familias que reciben apoyo a través de los programas de la institución.

Director del IFARHU, Carlos Godoy, visitó Chiriquí y Veraguas

image

El recorrido incluyó visitas a las sedes regionales de Bugaba, Puerto Armuelles, San Félix y Soná, donde los beneficiarios tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes, mientras que los equipos locales expusieron avances y retos en la gestión de becas y asistencias.

Godoy subrayó que estas visitas permiten fortalecer la atención y agilizar la entrega de apoyos, asegurando que los programas lleguen de forma más eficiente a quienes más lo necesitan. Asimismo, reiteró el compromiso del IFARHU de mantener un contacto cercano con las comunidades y continuar mejorando los servicios que ofrece a nivel nacional.