IFARHU recuerda moratoria de Créditos Educativos hasta diciembre 2025

A 133 días de que finalice la moratoria de préstamos, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) hizo un llamado a los beneficiarios de Créditos Educativos que mantienen intereses morosos a aprovechar esta oportunidad, que se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025.

IFARHU invita a beneficiarios de Créditos Educativos con intereses morosos

image

Durante la moratoria, los deudores pueden acceder a facilidades de pago, incluyendo la exoneración del 80% de los intereses morosos y la opción de cancelar el 20% restante o abonar el 25% del saldo pendiente. La medida busca reducir la morosidad en el sistema de Crédito Educativo.

En su primer mes, la recaudación superó los B/.138,000, un avance significativo hacia la meta de B/.1.5 millones proyectada para finales de 2025.

El IFARHU reiteró la invitación a los prestatarios para que se acerquen a las oficinas regionales y provinciales, conozcan su estado de cuenta y aprovechen los beneficios antes de que concluya el plazo de la moratoria.