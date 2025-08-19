Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 15:50

Policía Nacional aprehende en Vía Israel a extranjero por presunta extorsión

La aprehensión se da tras una denuncia de extorsión por $50 mil. La Policía Nacional recuperó dinero y puso el caso a órdenes del Ministerio Público.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional dio a conocer que un ciudadano de nacionalidad venezolana fue aprehendido en Vía Israel durante un operativo, tras ser señalado por su presunta vinculación con el delito contra la libertad individual en la modalidad de extorsión.

De acuerdo con las autoridades, la acción se originó luego de una denuncia en la que se indicó que una persona estaba siendo víctima de amenazas telefónicas, en las que se le exigía el pago de 50 mil dólares. En el procedimiento se recuperó dinero relacionado con el caso, y el detenido fue puesto a órdenes del Ministerio Público para los trámites correspondientes.

