Policía Nacional aprehende a conductor tras atropello mortal en La Chorrera

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un ciudadano de 20 años, conductor de un vehículo negro, presuntamente involucrado en un caso de atropello y fuga que dejó como víctima a un hombre de 64 años en la avenida Mariano Rivera, en el distrito de La Chorrera.

Conductor detenido tras atropello mortal en La Chorrera

image

El hecho fue captado por cámaras de videovigilancia, que alertaron de inmediato a las unidades policiales de turno. Tras un operativo de búsqueda, el vehículo fue localizado en el sector de El Toro, distrito de Arraiján. El automóvil presentaba daños en la parte frontal y el vidrio delantero roto.

Durante la aprehensión, las autoridades corroboraron que la placa del vehículo coincidía con la registrada en las cámaras.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.