Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 13:54

Policía Nacional recupera vehículo robado y aprehende a hombre en San Miguelito

La Policía Nacional recuperó un vehículo denunciado por hurto y aprehendió a un hombre en Belisario Frías, San Miguelito, reforzando la seguridad ciudadana.

Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional recuperó un vehículo robado y aprehendió a un hombre durante operativos en el corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

El hecho ocurrió en la vereda Los Millonarios, cuando los agentes identificaron a un ciudadano en actitud sospechosa junto a un vehículo tipo sedán. Tras la verificación, se confirmó que el automóvil había sido denunciado por hurto el 14 de agosto de 2025.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, asegurando que continuará este tipo de acciones para combatir la delincuencia y garantizar la protección de la población en todo el país.

