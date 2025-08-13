Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 13:55

Policía Nacional recaptura en Chiriquí a dos evadidos de la cárcel

Policía recaptura en David Este a dos hombres fugados del Centro de Custodia Aurelio Granados en Chiriquí. Estaban condenados por homicidio y robo.

Policía Nacional recaptura en Chiriquí

Policía Nacional recaptura en Chiriquí

@Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades de la Policía Nacional lograron la recaptura de dos privados de libertad, de 20 y 24 años, quienes se habían fugado del Centro de Custodia Aurelio Granados, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde cumplían condena por homicidio y robo agravado.

Policía Nacional recaptura en Chiriquí a dos evadidos del Centro de Custodia Aurelio Granados

Policía Nacional recaptura en Chiriquí a dos evadidos de la cárcel

La acción se registró en el corregimiento de David Este, luego de una rápida operación desplegada tras recibirse la alerta sobre la evasión.

Ambos detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procesos legales correspondientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA en Panamá: Todas las que se realizarán el 14 y 15 de agosto

Metro de Panamá anuncia cierre nocturno de carriles en El Ingenio

INADEH ofrece curso presencial de inseminación artificial en bovinos en Veraguas

Recomendadas

Más Noticias