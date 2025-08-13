Policía Nacional recaptura en Chiriquí a dos evadidos de la cárcel

Unidades de la Policía Nacional lograron la recaptura de dos privados de libertad, de 20 y 24 años, quienes se habían fugado del Centro de Custodia Aurelio Granados, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde cumplían condena por homicidio y robo agravado.

La acción se registró en el corregimiento de David Este, luego de una rápida operación desplegada tras recibirse la alerta sobre la evasión.

Ambos detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procesos legales correspondientes.