Policía Nacional recaptura en Chiriquí a dos evadidos de la cárcel

Unidades de la Policía Nacional lograron la recaptura de dos privados de libertad, de 20 y 24 años, quienes se habían fugado del Centro de Custodia Aurelio Granados, en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde cumplían condena por homicidio y robo agravado.
Policía Nacional recaptura en Chiriquí a dos evadidos del Centro de Custodia Aurelio Granados
La acción se registró en el corregimiento de David Este, luego de una rápida operación desplegada tras recibirse la alerta sobre la evasión.
Ambos detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los procesos legales correspondientes.