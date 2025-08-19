Panamá Oeste Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 07:17

La Chorrera: Hombre que se trasladaba en bicicleta al trabajo muere atropellado

Un ciclista de 64 años murió atropellado en La Chorrera. El conductor huyó pero fue detenido en Arraiján. Familiares piden justicia por el hecho.

Hombre muere atropellado en La Chorrera

Hombre muere atropellado en La Chorrera

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable se dio a la fuga, pero fue aprehendido horas después en Arraiján por unidades de la Policía Nacional.

Familiares piden justicia por la muerte del hombre en La Chorrera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957762372594000095&partner=&hide_thread=false

Los familiares de la víctima exigieron que se haga justicia y que el caso sea procesado con todo el rigor de la ley, destacando que se trataba de un trabajador honrado que utilizaba su bicicleta como medio de transporte diario.

Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades en este hecho que enluta a una familia en Panamá Oeste.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional aprehende a conductor tras atropello mortal en La Chorrera

Nueva denuncia por mala atención en el Hospital Nicolás A. Solano

MOP avanza en el proceso de construcción de un puente vehicular en La Chorrera

Recomendadas

Más Noticias