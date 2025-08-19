La Chorrera: Hombre que se trasladaba en bicicleta al trabajo muere atropellado

Un hombre de 64 años perdió la vida la mañana de este lunes tras ser atropellado en La Chorrera mientras se dirigía a su lugar de trabajo en bicicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable se dio a la fuga, pero fue aprehendido horas después en Arraiján por unidades de la Policía Nacional.

Familiares piden justicia por la muerte del hombre en La Chorrera

Un hombre de 64 años murió luego de ser atropellado en La Chorrera cuando se desplazaba hacia su trabajo en una bicicleta.

El conductor responsable fue aprehendido en Arraiján luego de darse a la fuga, por lo que familiares de la víctima piden que se haga justicia. pic.twitter.com/4L962aRsVM — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2025

Los familiares de la víctima exigieron que se haga justicia y que el caso sea procesado con todo el rigor de la ley, destacando que se trataba de un trabajador honrado que utilizaba su bicicleta como medio de transporte diario.

Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades en este hecho que enluta a una familia en Panamá Oeste.