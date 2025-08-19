Chiriquí Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 12:29

Accidente en Chiriquí deja más de 30 heridos en la carretera Panamericana

Según las declaraciones, un vehículo, que transportaba camarones, colisionó con un autobús de la ruta San Félix - David, en la provincia de Chiriquí.

Ana Canto
Durante la mañana de este martes 19 de agosto, se registró un accidente de tránsito en la carretera Panamericana, a la altura del distrito de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, que dejó más de 34 personas heridas, dos de ellas de consideración.

Según las declaraciones, un vehículo tipo pick-up, que transportaba camarones, colisionó con un autobús de la ruta San Félix - David, provocando que el transporte colectivo terminara en la cuneta de la vía.

Gracias a la oportuna intervención de las ambulancias del Ministerio de Salud (MINSA), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otros estamentos de seguridad, los lesionados pudieron recibir atención sanitaria inmediata.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, y las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

