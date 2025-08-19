Accidente en Chiriquí deja más de 30 heridos en la carretera Panamericana

Durante la mañana de este martes 19 de agosto, se registró un accidente de tránsito en la carretera Panamericana, a la altura del distrito de San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí , que dejó más de 34 personas heridas, dos de ellas de consideración.

Según las declaraciones, un vehículo tipo pick-up, que transportaba camarones, colisionó con un autobús de la ruta San Félix - David, provocando que el transporte colectivo terminara en la cuneta de la vía.

Gracias a la oportuna intervención de las ambulancias del Ministerio de Salud (MINSA), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y otros estamentos de seguridad, los lesionados pudieron recibir atención sanitaria inmediata.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, y las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.