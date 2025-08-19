Chiriquí Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 07:46

Aduanas retiene cajas con billetes y monedas extranjeras en puesto de control de Chiriquí

Aduanas retuvo tres cajas con billetes y monedas de varios países en San Isidro. Eran transportadas en un bus como encomienda. Caso pasó al Ministerio Público.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad Nacional de Aduanas informó sobre la retención de tres cajas con billetes y monedas de distintos países, que eran trasladadas como encomienda en un bus de la ruta Panamá – David – Frontera.

Entre el dinero decomisado se encontraron billetes de Cuba, Brasil, Turquía y otras naciones, de diferentes denominaciones.

La acción fue ejecutada por personal de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, durante una inspección realizada en el puesto de control de San Isidro, donde las cajas fueron verificadas. Estas habían sido declaradas como si contuvieran libros.

El caso fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, para las investigaciones correspondientes.

