Exbananeros de Bocas del Toro exigen justicia por despidos ilegales

Desde tempranas horas del lunes 18 de agosto, un grupo de extrabajadores bananeros se concentró en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (SITRAIBANA) en Bocas del Toro .

El dirigente sindical Francisco Smith señaló que los exempleados apelan a la justicia panameña ante los despidos ilegales y violaciones a derechos laborales que aseguran haber sufrido.

Irregularidades denunciadas por extrabajadores bananeros en Bocas del Toro

Dirigentes de Sitraibana denuncian irregularidades en el pago de liquidaciones a extrabajadores por parte de Chiquita Panamá y piden a la empresa reactivar operaciones. También anuncian demandas.

Smith destacó que entre las principales quejas están los pagos irregulares y despidos injustificados, incluso de trabajadores con más de 20, 30 y hasta 40 años de servicio. Informó además que ya se han interpuesto demandas para buscar la reintegración laboral y un pago justo conforme a la ley.

Los extrabajadores hicieron un llamado a la empresa Chiquita para que reactive sus operaciones en Bocas del Toro o, en su defecto, cumpla con las obligaciones laborales pendientes. Smith anunció que en un plazo de 15 días se celebrará una asamblea general para definir nuevas medidas, dependiendo de los resultados legales de las demandas en curso.