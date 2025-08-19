Bocas del Toro Nacionales -  19 de agosto de 2025 - 07:30

Exbananeros de Bocas del Toro exigen justicia por despidos ilegales

Extrajadores en Bocas del Toro denuncian despidos injustificados y apelan a la justicia panameña. Piden a Chiquita reactivar operaciones o cumplir con la ley.

Exbananeros de Bocas del Toro exigen justicia

Exbananeros de Bocas del Toro exigen justicia

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Desde tempranas horas del lunes 18 de agosto, un grupo de extrabajadores bananeros se concentró en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (SITRAIBANA) en Bocas del Toro.

El dirigente sindical Francisco Smith señaló que los exempleados apelan a la justicia panameña ante los despidos ilegales y violaciones a derechos laborales que aseguran haber sufrido.

Irregularidades denunciadas por extrabajadores bananeros en Bocas del Toro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957585525042262393&partner=&hide_thread=false

Smith destacó que entre las principales quejas están los pagos irregulares y despidos injustificados, incluso de trabajadores con más de 20, 30 y hasta 40 años de servicio. Informó además que ya se han interpuesto demandas para buscar la reintegración laboral y un pago justo conforme a la ley.

Los extrabajadores hicieron un llamado a la empresa Chiquita para que reactive sus operaciones en Bocas del Toro o, en su defecto, cumpla con las obligaciones laborales pendientes. Smith anunció que en un plazo de 15 días se celebrará una asamblea general para definir nuevas medidas, dependiendo de los resultados legales de las demandas en curso.

En esta nota:
Seguir leyendo

Nutre Hogar reitera solicitud al pueblo panameño para abastecer los centros a nivel nacional

IDAAN suspenderá operaciones de planta El Silencio este jueves en Changuinola

Centro de Salud de Valle Riscó tiene 10 años sin suministro de energía eléctrica

Recomendadas

Más Noticias