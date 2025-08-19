Panamá Nacionales -

Afectados por jarabe envenenado y familiares de víctimas piden agilizar certificaciones

Afectados por el consumo de jarabe envenenado con dietilenglicol producido por la Caja de Seguro Social (CSS) y familiares de víctimas participaron en la sesión de este martes de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde pidieron a los diputados ayuda para que se agilice el proceso de nuevas certificaciones. Hay más de 200 personas en lista de espera.