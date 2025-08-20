Ministra de Trabajo reacciona a declaraciones de extrabajadores bananeros sobre Chiquita Panamá

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, respondió a las declaraciones emitidas por dirigentes de los extrabajadores de la empresa Chiquita, quienes anunciaron acciones legales contra la compañía por presuntas irregularidades en las liquidaciones de los excolaboradores.

Muñoz calificó como irresponsables las declaraciones y aseguró que, desde el primer momento, el ministerio atendió las inquietudes de los exempleados.

"Me parece totalmente irresponsable las declaraciones del dirigente. En un momento determinado, trabajadores se acercaron a este ministerio. Nos informaron, otro dirigente sindical, nos informó que no estaban conforme con la cantidad de dinero y que no se estaba cumpliendo con las prestaciones laborales, Nosotros inmediatamente, enviamos un equipo para acompañarlos en este proceso", expresó la ministra.

“Si las negociaciones fallan, serán responsables de que siete mil familias no tengan un sustento”, advirtió Muñoz.

También explicó que el Gobierno mantiene conversaciones con la empresa Chiquita desde hace más de tres semanas, con el objetivo de lograr la reapertura de operaciones en Panamá y recuperar más de 7,000 empleos que se perdieron durante las protestas que se extendieron por más de ocho semanas.