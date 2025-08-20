MEF aclara presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer.

El diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, Neftalí Zamora, cuestionó la inclusión de un monto asignado al Ministerio de la Mujer dentro del Presupuesto General del Estado 2026, pese a los anuncios del presidente José Raúl Mulino sobre la eliminación de esta entidad.
Ministro de Economía sustenta el Presupuesto General del Estado para 2026
El ministro de Economía sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/.34,901 millones.
La mayor parte de este presupuesto estará destinada a cubrir compromisos de deuda estatal y al ajuste por aumentos salariales automáticos especiales.