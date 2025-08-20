Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 16:06

MEF aclara presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer

El diputado Neftalí Zamora cuestionó la inclusión de un monto asignado en el Presupuesto 2026 al Ministerio de la Mujer.

MEF aclara presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer.

MEF aclara presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

El diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, Neftalí Zamora, cuestionó la inclusión de un monto asignado al Ministerio de la Mujer dentro del Presupuesto General del Estado 2026, pese a los anuncios del presidente José Raúl Mulino sobre la eliminación de esta entidad.

Ante la inquietud, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que mientras no se formalice legalmente la transformación del ministerio hacia su integración al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), continuará vigente su asignación presupuestaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958259328928149698&partner=&hide_thread=false

Ministro de Economía sustenta el Presupuesto General del Estado para 2026

El ministro de Economía sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/.34,901 millones.

La mayor parte de este presupuesto estará destinada a cubrir compromisos de deuda estatal y al ajuste por aumentos salariales automáticos especiales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Abogado explica fallo que establece constitucionalidad sobre el presupuesto asignado al Órgano Judicial

Presupuesto 2026 de la ACP presentado ante la Asamblea Nacional

Contraloría autoriza auditorías de bienes y fondos del Tribunal Electoral durante el período 2019-2024

Recomendadas

Más Noticias