MEF aclara presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer.

El diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, Neftalí Zamora, cuestionó la inclusión de un monto asignado al Ministerio de la Mujer dentro del Presupuesto General del Estado 2026 , pese a los anuncios del presidente José Raúl Mulino sobre la eliminación de esta entidad.

Ante la inquietud, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que mientras no se formalice legalmente la transformación del ministerio hacia su integración al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), continuará vigente su asignación presupuestaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958259328928149698&partner=&hide_thread=false Durante la presentación del presupuesto para la vigencia fiscal 2025 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el ministro de Economía, @FelipeChapman, explicó que el Ministerio de la Mujer sigue manteniendo un presupuesto “hasta tanto no se complete su transformación”. pic.twitter.com/3gLq0VwZ9b — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2025

Ministro de Economía sustenta el Presupuesto General del Estado para 2026

El ministro de Economía sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/.34,901 millones.

La mayor parte de este presupuesto estará destinada a cubrir compromisos de deuda estatal y al ajuste por aumentos salariales automáticos especiales.