Ministro de Economía sustenta el Presupuesto General del Estado para 2026

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Champan, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/.34,901 millones.

La mayor parte de este presupuesto estará destinada a cubrir compromisos de deuda estatal y al ajuste por aumentos salariales automáticos especiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958207175177736325&partner=&hide_thread=false El ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman, sustenta ante la Comisión de Presupuesto de la @asambleapa, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de B/.34,901 millones. pic.twitter.com/4IHikKN3FQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 20, 2025

Durante la aprobación del proyecto en el Consejo de Gabinete, Chapman destacó que uno de los principales objetivos del presupuesto es reducir el déficit fiscal, pasando del 7.35 % del Producto Interno Bruto (PIB) registrado el año pasado a una meta del 3.4 % en 2026.

"Se busca reducir el déficit fiscal de 7.35 % del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, al próximo año, la meta es 3.4 %. Cumpliendo, no solamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, sino, uno de los descensos históricamente más importantes y ambiciosos que han visto este país en términos de reducción fiscal y una disminución del déficit de forma importante".

El ministro añadió que se evitará recurrir a nuevos préstamos para el pago de intereses de deuda, señalando que se está haciendo un giro hacia la eficiencia, el ahorro y la priorización del gasto público.

Entre las medidas planteadas para alcanzar este objetivo se incluyen la disminución de la planilla estatal y del gasto de funcionamiento. Por otro lado, el presupuesto contempla montos destinados a la inversión pública con impacto en áreas como educación, el servicio de agua y la salud.