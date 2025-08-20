Ministro de Economía sustenta el Presupuesto General del Estado para 2026

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Champan, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/.34,901 millones.
Durante la aprobación del proyecto en el Consejo de Gabinete, Chapman destacó que uno de los principales objetivos del presupuesto es reducir el déficit fiscal, pasando del 7.35 % del Producto Interno Bruto (PIB) registrado el año pasado a una meta del 3.4 % en 2026.
"Se busca reducir el déficit fiscal de 7.35 % del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, al próximo año, la meta es 3.4 %. Cumpliendo, no solamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, sino, uno de los descensos históricamente más importantes y ambiciosos que han visto este país en términos de reducción fiscal y una disminución del déficit de forma importante".
El ministro añadió que se evitará recurrir a nuevos préstamos para el pago de intereses de deuda, señalando que se está haciendo un giro hacia la eficiencia, el ahorro y la priorización del gasto público.
Entre las medidas planteadas para alcanzar este objetivo se incluyen la disminución de la planilla estatal y del gasto de funcionamiento. Por otro lado, el presupuesto contempla montos destinados a la inversión pública con impacto en áreas como educación, el servicio de agua y la salud.