Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 11:58

Ministro de Economía sustenta el Presupuesto General del Estado para 2026

El ministro de Economía indicó que la mayor parte de este presupuesto estará destinada a cubrir compromisos de deuda estatal.

Ministro de Economía

Ministro de Economía, Felipe Chapman, sustenta el Presupuesto General del Estado para 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Champan, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/.34,901 millones.

La mayor parte de este presupuesto estará destinada a cubrir compromisos de deuda estatal y al ajuste por aumentos salariales automáticos especiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958207175177736325&partner=&hide_thread=false

Durante la aprobación del proyecto en el Consejo de Gabinete, Chapman destacó que uno de los principales objetivos del presupuesto es reducir el déficit fiscal, pasando del 7.35 % del Producto Interno Bruto (PIB) registrado el año pasado a una meta del 3.4 % en 2026.

"Se busca reducir el déficit fiscal de 7.35 % del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado, al próximo año, la meta es 3.4 %. Cumpliendo, no solamente la Ley de Responsabilidad Fiscal, sino, uno de los descensos históricamente más importantes y ambiciosos que han visto este país en términos de reducción fiscal y una disminución del déficit de forma importante".

El ministro añadió que se evitará recurrir a nuevos préstamos para el pago de intereses de deuda, señalando que se está haciendo un giro hacia la eficiencia, el ahorro y la priorización del gasto público.

Entre las medidas planteadas para alcanzar este objetivo se incluyen la disminución de la planilla estatal y del gasto de funcionamiento. Por otro lado, el presupuesto contempla montos destinados a la inversión pública con impacto en áreas como educación, el servicio de agua y la salud.

En esta nota:
Seguir leyendo

Familiares buscan a Anthony Chami, joven desaparecido en La Chorrera

Ministra de Trabajo reacciona a declaraciones de extrabajadores bananeros sobre Chiquita Panamá

¡Alerta en Chepo! Director del IDAAN advierte sobre fallas en potabilizadora

Recomendadas

Más Noticias